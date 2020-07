Parthenope Orienta, uno sportello per gli studenti: online la nuova piattaforma dell’ateneo napoletano (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Università degli studi di Napoli Parthenope si arricchisce di un nuovo strumento per accompagnare gli studenti nella scelta del loro percorso formativo: è online Parthenope Orienta (Orienta.Parthenope.it), la nuova piattaforma web per l’Orientamento ed il servizio Placement. Con una struttura innovativa ed inedita nel contesto accademico italiano, – spiega una nota – consente a studenti, genitori e professionisti di accedere ai contenuti informativi attraverso un’esperienza di navigazione immediata e piacevolmente intuitiva. Per la prima volta un portale interamente dedicato agli oltre 50 percorsi di studio che offre l’Università: corsi di ... Leggi su ildenaro

