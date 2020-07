Parigi o cara: Franca Valeri protagonista stasera su Cine34 (Di venerdì 31 luglio 2020) Mediaset augura buon compleanno a Franca Valeri trasmettendo, stasera su Cine34 alle 21:10, Parigi o cara, commedia diretta da Vittorio Caprioli nel 1962. Parigi o cara è il titolo scelto da Mediaset, e in onda stasera su Cine34 alle 21:10, per festeggiare i 100 anni della sua straordinaria interprete: Franca Valeri. La rete tematica apre i festeggiamenti già alle 20:55 con uno speciale a cura della giornalista del TG5 Anna Praderio. Oltre a interviste di repertorio alla stessa Franca Valeri, sono presenti i contribuiti di cinque donne del cinema italiano: Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Geppi Cucciari, Paola Minaccioni e Piera Detassis. ... Leggi su movieplayer

Attrice di teatro e cinema, sceneggiatrice, regista di opere liriche, scrittrice, in due parole: Franca Valeri. Amatissima dal pubblico per personaggi leggendari come la signorina Snob, Cesira la mani ...