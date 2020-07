Paolo Bonolis e le figlie in una foto di Sonia Bruganelli: «Un buon padre» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il sorriso di un padre. Quello di Paolo Bonolis, in uno scatto della moglie Sonia Bruganelli, è per due delle sue figlie, le più piccole: Silvia, 17 anni, e Adele, 11. Il conduttore, che in tutto di figli ne ha cinque (Stefano e Martina, nati dal primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller, e Davide, avuto sempre da Sonia), le abbraccia in piscina: cartolina di un’estate in famiglia. Leggi su vanityfair

