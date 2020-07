Paninari e franchising: la Moda a Bergamo negli anni Ottanta (Di venerdì 31 luglio 2020) Trend settantiani spazzati via dai must del nuovo decennio. E poi negozi (e non catene come oggi), militari e metallari, giovani donne in carriera con il tailleur e tantissimo gel Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Paninari franchising I paninari non ci sono più, ma i panini stanno vivendo una seconda giovinezza La Repubblica