Panchina Spal: il futuro é Marino, due settimane dopo (Di sabato 1 agosto 2020) Alla Spal avevano addirittura mandato Iachini, come ipotesi “suggestiva”, fresco di conferma alla Fiorentina. Invece, ci andrà Pasquale Marino come anticipato il 17 luglio: un nome a sorpresa che diventerà realtà. Prima Marino disputerà i playoff con l’Empoli, poi si trasferirà a Ferrara. Tre giorni fa avevamo aggiunto che la Spal ci aveva provato per Eugenio Corini, senza raggiungere l’accordo, tenendo calda la pista Marino. E così sarà. Foto: Sito Ufficiale Spezia L'articolo Panchina Spal: il futuro é Marino, due settimane dopo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Un nuovo nome per il mercato della Lazio. Si tratta di Mohamed Fares, calciatore francese naturalizzato algerino e centrocampista della Spal. Sul 24enne si era già palesato nei mesi scorsi l'interesse ...

La notte brava di Brozovic a Milano: accompagna un amico al Pronto soccorso e inveisce contro sanitari e carabinieri

Ci è ricascato. Non guidava lui, stavolta: non poteva. E stavolta l'oggetto del contendere non erano i bicchieri bevuti prima di mettersi al volante del suo suv extralusso. Marcelo Brozovic, l'eccentr ...

