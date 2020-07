Palozzi: assolto da tribunale, ora Cotral paghi spese legali (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “Sono semplicemente sbalordito dal comportamento della Cotral Spa e, in particolar modo, dal suo presidente, l’avvocato Amalia Colaceci, la quale, tre anni fa presento’ nei miei riguardi una denuncia per un presunto abuso d’ufficio, relativo ai tempi della mia presidenza a Cotral Spa. Una vicenda legale che mi ha profondamente segnato ma dalla quale sono uscito con assoluzione piena perche’ il fatto non sussiste, come da recente sentenza del tribunale penale di Roma, che ha pure imposto alla azienda regionale dei trasporti, il pagamento delle spese legali del processo”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale del Lazio ed ex presidente Cotral Spa, Adriano Palozzi. “spese ... Leggi su romadailynews

