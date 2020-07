Palinuro, assessore Ciccarini dona 500 DPI a vigili urbani (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCentola Palinuro (Sa) – Gran bel gesto dell’assessore al turismo del Comune di Centola-Palinuro, Angela Ciccarini:“Con la mia indennità assessoriale – spiega – ho deciso di donare 500 dispositivi di protezione individuale al corpo dei vigili urbani del Comune di Centola. In un momento così delicato per le nostre comunità un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di uomini e donne che quotidianamente, con impegno e dedizione, si dedicano alla tutela della pubblica incolumità e del territorio. La politica è servire non servirsi. Così diceva Don Luigi Sturzo, e per me sarà sempre così. Avanti senza abbassare la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Palinuro assessore Palinuro, assessore Ciccarini dona 500 DPI a vigili urbani anteprima24.it Centola, l’indennità dell’assessore per le mascherine ai vigili urbani

Un aiuto concreto per fronteggiare l’estate del Coronavirus. E’ quello messo in campo dall’assessore del Comune di Centola Palinuro Angela Ciccarini, con delega alla Turismo, che ha dona ai vigili urb ...

Mondello, riapre l'ultimo tratto di via Palinuro: da settembre via alla pedonalizzazione

Riaperto al traffico l’ultimo tratto di via Palinuro, a Mondello dopo anni di abbandono. “Ecco via Palinuro dopo circa trent’anni, siamo emozionati”, ha annunciato l’assessore Piampiano. “Finalmente l ...

Un aiuto concreto per fronteggiare l’estate del Coronavirus. E’ quello messo in campo dall’assessore del Comune di Centola Palinuro Angela Ciccarini, con delega alla Turismo, che ha dona ai vigili urb ...Riaperto al traffico l’ultimo tratto di via Palinuro, a Mondello dopo anni di abbandono. “Ecco via Palinuro dopo circa trent’anni, siamo emozionati”, ha annunciato l’assessore Piampiano. “Finalmente l ...