Palazzo Mosti, l’indiscrezione: possibile ritorno in giunta per Giorgione (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una clamorosa indiscrezione giunge in serata da Palazzo Mosti. Nei prossimi giorni, e non è da escludere già domani, il sindaco Clemente Mastella dovrebbe ufficializzare un nuovo cambio in giunta. A lasciare l’esecutivo sarebbe il forzista Antonio Reale. E l’assessore pagherebbe proprio la volontà – manifestata pubblicamente- di restare in Forza Italia e non aderire a ‘Noi Campani‘, il movimento politico con cui l’ex Guardasigilli concorrerà – al fianco di De Luca – alle regionali di settembre. Ma se vogliamo, ancor più clamorosa sarebbe la scelta del nuovo assessore. Le voci conducono infatti a Gerardo Giorgione, primo degli eletti proprio tra le fila dei berlusconiani alle ... Leggi su anteprima24

Bilancio di previsione, schiarita sui numeri

Al netto della diatriba di natura politica sul rapporto attuale tra Mastella e il Pd (sposi o solo amanti per flirt, per usare le metafore para-coniugali del sindaco di Benevento), l’amministrazione, ...

Dal Comune alla Camera di commercio Ecco i finanziatori 2020 della Fondazione

Infine 30mila euro arriveranno dalla “Call Palazzo da Mosto” e dallo “Staged photography palazzo Magnani”, mentre 8mila euro dalla mostra “Zagnoli”. Sempre nel 2020 la Fondazione ...

