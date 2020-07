Pakistano bacia in bocca minore a Biella. La sua giustificazione è incredibile (Di venerdì 31 luglio 2020) Biella, 31 lug – Un altro agghiacciante episodio che vede protagonisti immigrati e minori. Stavolta è accaduto a Biella, dove uno straniero ha cercato di baciare in bocca un ragazzino di 14 anni, a lui sconosciuto. Secondo quanto riportato da La Stampa i fatti si sono svolti ieri nei pressi del centro commerciale I Giardini di via la Marmora, dove un Pakistano si è avvicinato ad un ragazzino cercando di dargli un bacio sulle labbra. Il minore, spaventato, si è prontamente ritratto sottraendosi all’attenzione decisamente fuori luogo dell’immigrato, che è riuscito comunque a baciargli una mano. Le forze dell’ordine, allertate da alcuni testimoni che avevano assistito alla scena, sono intervenute poco dopo. Il maniaco, ... Leggi su ilprimatonazionale

