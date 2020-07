'Out Today", il nuovo singolo degli EIP celebra l'amore ai tempi del Covid (Di venerdì 31 luglio 2020) Il brano si intitola " Out Today " e sarà disponibile dal 3 agosto. Nato durante il LOCKDOWN in piena pandemia da coronavirus, è stato registrato in casa. I componenti della band hanno contribuito ... Leggi su corrieresalentino

Ultime Notizie dalla rete : Out Today "Out Today”, il nuovo singolo degli EIP celebra l'amore ai tempi del Covid Corriere Salentino “Out Today”, il nuovo singolo degli EIP celebra l’amore ai tempi del Covid

Il brano si intitola “Out today” e sarà disponibile dal 3 agosto. Nato durante il LOCKDOWN in piena pandemia da coronavirus, è stato registrato in casa. I componenti della band hanno contribuito alla ...

CUPRA Formentor Launch Edition, sold out in Italia

Lo scorso 6 luglio è iniziata una nuova era per il marchio CUPRA, una nuova storia fatta di qualità, cura dei dettagli, tecnologia e personalità, senza dimenticare l’anima sportiva che deriva dalla su ...

