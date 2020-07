Ostia Antica, ennesimo atto vandalico: trafugata la targa nell’area verde degli scavi archeologi (Di venerdì 31 luglio 2020) «ennesimo grave gesto di inciviltà ad Ostia Antica. Per la seconda volta ignoti “dementi” hanno vandalizzato, e questa volta “trafugato” la targa situata nell’area verde, difronte gli scavi archeologici, in affido e manutenzione al Comitato Ostia Antica Saline.ennesimo grave episodio di vandalismo nei confronti del CdQ locale, un gesto di chiara dimostrazione di ostilità nei confronti di chi si adopera ogni giorno in modo del tutto volontario, nei confronti della comunità che rappresenta.Il gesto vandalico ci offende e ci rammarica, ma dimostra, orgogliosamente, quanto il CdQ stia lavorando bene, tanto da provocare odio ed invidia nei nostri ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - CorriereCitta : Ostia Antica, ennesimo atto vandalico: trafugata la targa nell’area verde degli scavi archeologi - wordsandmore1 : ? #OstiaAnticaFestival2020, il #2agoto serata speciale con #ArturoraccontaBracheti, intervista frizzante tra vita e… - art_now_italy : Ostia Antica, Giorgio Rinaldi - FineArtByAnnett : RT @joancarroll: Ostia Antica Near Rome Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Antica Vocaturo: Ostia Antica va messa in sicurezza RomaDailyNews Paolo Travisi Un comico non può mai tirarsi indietro. Non davanti al suo

Nonostante tutto, Covid incluso. Max Giusti, appartiene a quella categoria, e il suo Va tutto bene 2020 - in scena sabato 1° agosto al Teatro di Ostia Antica - è un inno alla voglia di divertire e ...

Ostia, 14 nuovi punti luce illuminano il quartiere

Nuova luce non soltanto per i monumenti storici della Capitale ma anche per le strade dei quartieri della città. Dopo aver rinnovato l’illuminazione del Pantheon, di piazza del Popolo e del Borgo di O ...

Nonostante tutto, Covid incluso. Max Giusti, appartiene a quella categoria, e il suo Va tutto bene 2020 - in scena sabato 1° agosto al Teatro di Ostia Antica - è un inno alla voglia di divertire e ...Nuova luce non soltanto per i monumenti storici della Capitale ma anche per le strade dei quartieri della città. Dopo aver rinnovato l’illuminazione del Pantheon, di piazza del Popolo e del Borgo di O ...