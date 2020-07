Ospedale ‘San Pio’, medico aggredito da un familiare di una paziente (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La FIALS-FVM esprime la propria vicinanza al dott. Luigi Forgione, dirigente medico presso l’U.O.C. di Malattie Infettive per il grave episodio occorso, ieri pomeriggio, quando durante il turno di lavoro subiva un’aggressione da parte di un familiare di una paziente. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Ancora una volta denunciamo la grave difficoltà a svolgere la delicata professione sanitaria a causa del clima di tensione spesso esistente. Invitiamo pertanto la Direzione Generale dell’A.O. “San Pio” di Benevento a sostenere i propri dipendenti in maniera concreta, stigmatizzando eventi così vergognosi, che pregiudicano la serenità e l’efficienza del lavoro ospedaliero. L'articolo Ospedale ... Leggi su anteprima24

