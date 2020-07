Osimhen saluta il Lille: “La mia famiglia per sempre” (Di venerdì 31 luglio 2020) Victor Osimhen ha salutato il Lille e i suoi tifosi su twitter con due semplici parole: “Family forever”. Il centravanti nigeriano è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Family forever https://t.co/CQpGJvndvD — victor Osimhen (@victorOsimhen9) July 31, 2020 L'articolo Osimhen saluta il Lille: “La mia famiglia per sempre” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

napolista : Osimhen ringrazia il Lille: “La mia famiglia per sempre” Il tweet con cui il nigeriano neo acquisto del Napoli salu… - napolista : Il Lille saluta #Osimhen : 'Orgogliosi di aver contato nei nostri ranghi un giocatore e un uomo come Victor' - ilNa… - Spazio_Napoli : - cn1926it : Il #Lille saluta #Osimhen: 'Talento e ambizione, umiltà e professionalità. Buon viaggio Victor' - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: Ciao ciao #Osimhen: il #Lille lo saluta con un toccante messaggio! -