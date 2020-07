Osimhen ringrazia il Lille: “La mia famiglia per sempre” (Di venerdì 31 luglio 2020) “La mia famiglia forever”. Risponde così, Victor Osimhen, al bellissimo messaggio con cui il Lille conferma la sua cessione al Napoli e lo ringrazia per i traguardi raggiunti e le emozioni regalate ai tifosi e al club. L’attaccante nigeriano, neo acquisto del Napoli, ha scritto su Twitter il suo messaggio. Dopo un anno dal suo arrivo al club francese dallo Charleroi, Victor è adesso pronto ad abbracciare un’altra famiglia, quella del Napoli e dei suoi tifosi sparsi per il mondo. Family forever https://t.co/CQpGJvndvD — victor Osimhen (@victorOsimhen9) July 31, 2020 L'articolo Osimhen ringrazia il Lille: “La mia famiglia per sempre” ... Leggi su ilnapolista

