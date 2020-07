Osimhen Napoli: ufficiale l’arrivo dell’attaccante. Il comunicato (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Victor Osimhen: ecco il tweet del club azzurro e del presidente De Laurentiis Finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del Napoli per l’arrivo di Victor Osimhen. Il nuovo giocatore azzurro è stato accolto dal solito tweet di benvenuto da parte del presidente De Laurentiis. «La SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen dal Lille a titolo definitivo. Questo il tweet del Presidente De Laurentiis: “Benvenuto Victor!” – LA SCHEDA – Victor Osimhen è nato a Lagos, in Nigeria, il 29 dicembre del 1998. Cresciuto nelle giovanili dello “Strickers Academy” di Lagos, diventa professionista ... Leggi su calcionews24

