Osimhen, affare da 66 milioni. Anche Karnezis e 3 giovani vanno al Lille (Di venerdì 31 luglio 2020) affare Osimhen, cifre e dettagli del trasferimento Dopo l'ufficialità di Victor Osimhen al Napoli, iniziano a filtrare le notizie su quanto il club azzurro abbia …

Andrea D'Amico, intermediario dell'affare che ha portato Victor Osimhen a vestire la maglia del Napoli, ha parlato a Radio Marte. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raff ...Un affare importante quello che porterà in azzurro Victor Osimhen, anche per le casse del Napoli. Superato il record posto un anno fa con Hirving Lozano, che diventò l'acquisto più caro del club per c ...