Orsolini: “Mihajlovic dopo la Fiorentina non ci ha rivolto la parola” (Di venerdì 31 luglio 2020) Riccardo Orsolini ha parlato al Corriere dello Sport per quanto riguarda la brusca frenata che ha avuto il Bologna in queste ultime partite parlando anche del rapporto con Sinisa Mihajlovic. “Cosa è successo a Firenze? Ce lo chiediamo anche noi, ci diamo delle spiegazioni ma non ci bastano. Mihajlovic con noi non ha parlato e non ci ha rivolto la parola. E’ stato un silenzio più assordante di tanti rimproveri, e questo ti fa riflettere e più pensi più stai male. Con il mister abbiamo un rapporto franco e parliamo spesso. Di lui non mi sono piaciute delle cose che ha detto su di me in conferenza, quando ha detto che devo svegliarmi anche io. Non l’ho gradito e non gliel’ho nascosto, avrebbe fatto meglio a dirmele in privato. Mi ha detto che lo ha fatto per darmi una scossa”. Foto: profilo ... Leggi su alfredopedulla

