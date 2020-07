Oroscopo 31 luglio 2020: Toro attenti agli incidenti di percorso, Capricorno non vi affaticate (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Oroscopo del 31 luglio esorta i Toro a prestare attenzione alle discussioni. I Leone dovrebbero chiarire alcuni aspetti della vita sentimentale Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Vi sentite ottimisti all’ennesima potenza in questo periodo. Tale condizione è sicuramente positiva per quanto riguarda la mente e lo spirito. Cercate solamente di non essere poco realisti. Non siete invincibili e non potete tramutare in oro tutto ciò che toccate, pertanto, evitate di fare scelte importanti. Toro. L’Oroscopo del 31 luglio denota una giornata molto delicata. Oggi sarete pervasi da uno spirito distruttivo, che potrebbe condurvi verso decisioni inaspettate. Prestate attenzione ai litigi, perché potrebbero generare anche la fine di un ... Leggi su kontrokultura

