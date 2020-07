Operai in nero al lavoro nella sporcizia: chiusa ditta clandestina (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel mirino della Questura di Brescia è finito un laboratorio tessile cinese in città, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato 6 Operai in nero impegnati nell'attività di cucitura, ... Leggi su bresciatoday

