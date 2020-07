Open Arms: Tria, ex ministro economia, responsabilità fu solidale di tutto il governo (Di venerdì 31 luglio 2020) Ci sono responsabilita' collegiali,n on mi ricordo che qualcuno si sia espresso, mi sembrava una decisione molto simile a tutte quelle precedenti, afferma l'ex ministro. Forza Italia, si vuol colpire avversario politico Leggi su firenzepost

Sì alla richiesta a procedere in giudizio nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. È stata respinta dall’Aula del Senato con 141 sì, 149 no e un astenuto la decisione della Giunta per ...É arrivata la data fatidica in cui si conosceranno le sorti del leader della Lega Matteo Salvini in merito alla questione Open Arms. Oggi infatti il Senato sarà chiamato a decidere se l’ex ministro de ...