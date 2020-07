Open Arms, Salvini: “Tutto il consiglio dei ministri era d’accordo, sul divieto di ingresso c’erano tre firme” (Di venerdì 31 luglio 2020) Sul blocco della nave Open Arms “tutto il consiglio dei ministri era d’accordo“. Lo ha detto il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, in collegamento con Aria Pulita su 7 gold, ricordando che “il divieto ingresso nelle acque italiane di questa nave spagnola aveva tre firme“, la sua e di altri due ministri. Il leader ha poi tirato in ballo l’ex ministro Giovanni Tria, che ha confermato “che lo sapevamo tutti”. L'articolo Open Arms, Salvini: “Tutto il consiglio dei ministri era d’accordo, sul divieto di ingresso c’erano tre firme” ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - zazoomblog : Il Senato ha votato l’autorizzazione a processare Salvini per il caso Open Arms - #Senato #votato #l’autorizzazion… - zazoomblog : Il Corriere della Sera? Ormai è peggio del Fatto quotidiano Salvini attacca i giornali dopo lok del Senato a… -

Il Tg2 si scusa per la gaffe nell'edizione di ieri delle 18.15. L'inviata ha detto in un collegamento in diretta che il Senato non aveva autorizzato il processo al senatore Salvini per il caso Open Ar ...Il Senato ha concesso l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso della nave Open Arms. La vicenda risale all’agosto dello scorso anno quando, in piena crisi di governo, l’allora mi ...