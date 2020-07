Open Arms: Salvini, 'se pensano di impaurire me o italiani hanno fatto male i conti' (Di venerdì 31 luglio 2020) Milano, 31 lug. (Adnkronos) - "L'affetto delle persone è incredibile, se pensano di impaurire me o gli italiani hanno fatto male i conti. Abbiamo al governo qualcuno che litiga su tutti ed è minoranza di questo Paese, la Lega è il primo partito, possono provare a processarci tutti, possono provare ad arrestarci tutti, ma non ci riusciranno: le idee non si arrestano". Così il leader della Lega, Matteo Salvini interviene telefonicamente alla trasmissione tv 'Aria pulita' all'indomani del voto del Senato che dice sì alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms. L'ex ministro dell'Interno ricorda che è stata una scelta "concordata e ... Leggi su iltempo

