Open Arms, Salvini: “Mi sono svegliato un po’ incazzato, come chi ha subito un’ingiustizia senza senso” (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – “Mi sono svegliato tranquillo, ma un po’ incazzato come chi ha subito un’ingiustizia senza senso“. Con queste parole Matteo Salvini commenta il voto in Senato di ieri con cui la maggioranza giallofucsia lo manda a processo per il caso della nave Ong Open Arms. Intervenuto al telefono alla trasmissione Aria pulita su Tv7 Gold il leader della Lega chiarisce: “Non chiedevo una medaglia, ma ora rischio fino a 11 anni di carcere e mi sembra una follia. Bloccare una nave spagnola che pretende di arrivare in Italia e passare per sequestratore no, ci sono tanti giudici liberi non sono tutti come Palamara. Mi girano le palle ma ... Leggi su ilprimatonazionale

