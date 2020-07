Open Arms, Salvini: “Io avanti a testa alta” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri il Senato ha mandato Matteo Salvini a processo, il secondo negli ultimi mesi, per la vicenda Open Arms: le parole del leader della Lega Il Senato ha deciso per il ‘sì’ a mandare a processo il leader della Lega, Matteo Salvini, riguardo la vicenda Open Arms. Lui, che viene a sapere della decisione mentre … L'articolo Open Arms, Salvini: “Io avanti a testa alta” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - PACMAM1994 : RT @VenezianiMar: Come altro definirli se non traditori e buffoni i colleghi di governo e di maggioranza di #Salvini che sostennero la sua… - Alessan19274511 : RT @Storace: #Bechis: Pieni poteri ma contro #Salvini -

Milano, 31 lug. (Adnkronos) - "Non chiedevo una medaglia, ma ora rischio fino a 11 anni di carcere e mi sembra una follia. Bloccare una nave spagnola che pretende di arrivare in Italia e passare per s ...Che non si limita al voto su Open Arms, ma si esprime, anche rispetto all'oggi, in cui, lo abbiamo ricordato più volte, in un governo M5S-PD che continua a non cambiare e ad applicare i decreti su ...