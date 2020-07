Open Arms, Salvini: autorizzazione al processo? Ingiustizia senza senso (Di venerdì 31 luglio 2020) 'Mi sono svegliato come sono andato a letto: tranquillo, ma un po' incazzato per aver subito un'Ingiustizia senza senso'. Così l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando il via libera del ... Leggi su tgcom24.mediaset

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - ilnidodelfalco1 : RT @Pinucci63757977: Pochi minuti fa Salvini è intervenuto in Tv ad 'Aria pulita' commentando il voto del Senato che lo ha mandato a proces… - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Salvini su processo Open Arms: un'ingiustizia senza senso -