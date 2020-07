Open Arms: Salvini al contrattacco, "reato anche favorire l'immigrazione clandestina" (Di venerdì 31 luglio 2020) AGI - "A proposito di sondaggi, se facessi un sondaggio oggi il 90% degli italiani mi chiederebbe di fare la stessa cosa, e quando tornerò al governo faro' la stessa cosa": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando il via libera del Senato al processo per la vicenda Open Arms, riferendosi al blocco degli sbarchi. "Io non cambio - ha poi aggiunto il leader leghista - perchè torneremo al governo e torneremo a blindare i porti". Riferendosi agli sbarchi, ha poi sottolineato che "quello di oggi è il peggior luglio degli ultimi anni: l'anno scorso eravamo fermi a quota mille o poco più, quest'anno abbiamo sfondato quota 6000, un più 500% . Non penso che al governo siano solo incapaci - ha detto ancora il leader della Lega - penso che siano complici e ci sia una precisa strategia, ... Leggi su agi

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - Alcor48018 : RT @claudio_2022: I nemici interni di questa nazione. Magistratura e csx, che obbediscono ai veri nemici dell'Italia Francia e Germania. Pe… - alfreaudi : RT @NicolaPorro: La data del 30 luglio passerà alla storia, ma nel male. I giallorossi tentano di eliminare un avversario politico con mezz… -