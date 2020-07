Open Arms, Crimi “Stesso voto anche con Salvini al Governo” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Con Matteo Salvini ancora al governo “credo che il M5S avrebbe votato nella stessa maniera: è una vicenda diversa dalle precedenti che è stata affrontata con la massima autonomia”. Lo ha detto il capo politico del M5S, Vito Crimi, a Sky Tg24 parlando del voto di ieri in Senato sull’autorizzazione a procedere per il caso Open Arms. “Quando ci fu la vicenda Open Arms – ha proseguito -, si era già verificata una rottura di gestione congiunta: quella vicenda è stata gestita in autonomia rispetto alle precedenti, dove abbiamo votato in maniera difforme, quando il governo tutto insieme aveva dato gli indirizzi”. Sempre in tema di immigrazione, per Crimi ... Leggi su ildenaro

