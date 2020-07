One Piece è vicino alla fine: annunciato ufficialmente l'ultimo arco narrativo del manga (Di venerdì 31 luglio 2020) One Piece si avvicina all'ultimo arco narrativo: per la prima volta nella storia del manga di Eiichiro Oda anche la casa editrice usa la parola fine. La fine di One Piece è sempre più vicina e a parlare di ultimo arco narrativo in via ufficiale questa volta è anche la casa editrice Shueisha attraverso il volume 10 dello One Piece Magazine. Ancora una volta è l'infallibile Scotchinformer via Twitter a diffondere un primo dettaglio della copertina del decimo volume dello One Piece Magazine, in uscita nella prima settimana di settembre in Giappone, a lanciare la notizia bomba: nella copertina infatti la frase promozionale recita "Ora è il momento di rileggere One ... Leggi su movieplayer

