Omicidio Portici, ora il cuore di Maria batte in Africa: il ricordo solidale (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – “Meticolosa, precisa, generosa, un po’ burbera e schiva, ma dannatamente umana”, viene ricordata con queste parole Maria Adalgisa Nicolai, la ricercatrice e professoressa universitaria che ha avuto la sfortuna di conoscere, vivere e condividere la sua vita con l’uomo che le ha poi strappato il cuore, uccidendola. Una donna tranquilla e una docente impeccabile “sempre a disposizione di tesisti e dottorandi” racconta Vincenzo Armini che per molto tempo ha lavorato con la professoressa Nicolai e oggi, in quanto presidente dell’associazione di volontariato NutriAfrica, ha deciso di dedicarle l’impianto NutriMax per la produzione di cibo per i bambini Africani. “Perché è giusto ... Leggi su anteprima24

Notiziedi_it : Portici, ucciso senza colpevoli: chiesta archiviazione per l’omicidio di Mariano Bottari - Notiziedi_it : Omicidio Portici, l’amore nascosto di Maria Adalgisa: lui l’accoltella e le strappa il cuore - salvinithebest : RT @FabyP_69: Uccisa dal compagno a Portici: le ha strappato il cuore e ha provato a tagliare il corpo - Mio Dio, che orrore ?? - https://… - lamiadobermann : Più vado avanti e meno mi vengono le parole. Uccisa dal compagno a Portici: le ha… - NessunaGaranzia : Uccisa dal compagno a Portici: le ha strappato il cuore e ha provato a tagliare il corpo -