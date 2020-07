Omceo: troppa disinvoltura, vanno rispettate regole su Coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “Sono iniziati nelle stazioni bus di Roma sia i test sierologici che i tamponi, ora aspettiamo l’arrivo dei tamponi veloci per avere risposte immediate. Bisogna assolutamente fermare i contagi salvaguardando tutti e controllando soprattutto chi viene da fuori”. A dirlo all’agenzia Dire e’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. “Le stazioni, in particolare quelle dei bus, sono in questo momento tra i luoghi piu’ sensibili, visto che buona parte dei casi che registriamo attualmente sono d’importazione- ha sottolineato Magi- Dobbiamo seguire i focolai e grazie alle Usca lo stiamo facendo, stiamo monitorando tutto il territorio”. Anche perche’ “tutto dipendera’ da questi giorni: quello che vivremo in autunno e’ legato a come ci comporteremo in estate, e devo dire che non ci ... Leggi su romadailynews

