Ognuno ha il proprio spazio (e la mascherina): ecco come si balla in Slovacchia ai tempi del coronavirus – Video (Di venerdì 31 luglio 2020) Ognuno ha il proprio spazio, delimitato da un nastro, e la maggior parte indossa la mascherina. E tutti ballano. Non ci sono assembramenti e il distanziamento sociale è mantenuto. È quanto si vede in un Video che sta facendo il giro dei social e che mostra una festa ai tempi del Covid in Slovacchia. L'articolo Ognuno ha il proprio spazio (e la mascherina): ecco come si balla in Slovacchia ai tempi del coronavirus – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Dal 2017, fondata da Lucia Pacini, è presente a Lucca l'Associazione culturale "QuattroquArti", un importante riferimento didattico, artistico e musicale per il territorio lucchese, ma soprattutto un ...

