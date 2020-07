Obama attacca Trump: “Vuole scoraggiare gli americani a votare. Un attacco alla democrazia” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ex presidente americano Barack Obama ha accusato l’attuale capo della Casa Bianca, Donald Trump, di “attacchi alla democrazia”. In un discorso pronunciato alla cerimonia funebre di John Lewis, icona dei diritti civili, Obama ha citato le tensioni in corso negli Stati Uniti. “Mentre siamo qui, c’è ancora gente che lancia gas lacrimogeni contro i manifestanti e che fa di tutto per negare alle persone il loro diritto di voto”, ha dichiarato senza citare direttamente Trump. L'articolo Obama attacca Trump: “Vuole scoraggiare gli americani a votare. Un attacco alla democrazia” proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

