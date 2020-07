Obama attacca Trump durante l’ultimo saluto a John Lewis (Di venerdì 31 luglio 2020) Il discorso di Obama al funerale di Lewis, 17 volte deputato della Georgia, marciò con Martin Luther King. Presenti anche Bush e Clinton durante l’ultimo saluto a Lewis, Barack Obama ha tenuto un discorso che ha emozionato tutti i presenti. Al funerale erano presenti anche Bush e Clinton che hanno dato il loro saluto al deputato della Georgia. Grande assente Donald Trump. Il discorso di Obama è quello più lungo, ma anche il più intimo. “John è stato il miglior discepolo di Martin Luther King. Il mentore di molti giovani, compreso me. Ho un grande debito verso di lui e la sua potente visione di libertà.” Obama ripensa al tweet di ... Leggi su zon

