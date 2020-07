Nuovo Decreto sicurezza: stop alle multe amministrative per le Ong, ma rimangono quelle per la violazione del codice di navigazione (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono tre le novità nel Nuovo testo che supera i decreti sicurezza di Matteo Salvini, su cui la maggioranza ha trovato l’accordo al quinto incontro al Viminale con il coordinamento della ministra di Luciana Lamorgese, che si è concluso dopo a tarda notte. Nel Nuovo Decreto saranno cancellate le multe fino a un milione di euro per le ong coinvolte nel salvataggio dei migranti in mare; ma restano quelle relative al codice della navigazione, ovvero per quelle Ong che violano la normativa nelle operazioni di ricerca e soccorso. In particolare, l’articolo 1102 prevede l’arresto fino a due anni e una multa, il cui importo è stato modificato rispetto alla previsione originale, da 10 mila a 50 mila ... Leggi su open.online

