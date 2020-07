Nuove serie tv su Prime Video ad agosto, i titoli in arrivo da The Last Narc a The Head (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo aver evidenziato le proposte di Netflix, Sky e Apple TV+, il quadro delle novità estive dal mondo dello streaming si completa con le serie tv su Prime Video ad agosto. Il primo, nuovo contenuto del mese è The Last Narc, provocatoria docuserie in quattro episodi che racconta il rapimento e l'assassinio, nel 1985, dell'agente della DEA (Drug Enforcement Administration) Enrique Kiki Camarena. The Last Narc è descritta come la storia di un eroe caduto, degli uomini che lo hanno ucciso, di colui che ha rischiato tutto per scoprire cosa fosse realmente successo e perché. Il decorato agente speciale Hector Berellez, a cui era stata assegnata l'indagine sull'omicidio di Camarena, esamina tutti gli strati ... Leggi su optimagazine

infoitsport : SERIE A 2020/21, Le nuove date: si parte il 19/09? - bicimagazineit : Su tutti i modelli della serie Orca, il passaggio dei cavi interno viene instradato con cura lungo il percorso migl… - setteBIT : Apple si fa la sua 'valuta' universale, x ora solo in USA: con le nuove Gift Card di Apple Value Services (da $ 25… - radioitaliacina : RT @AmePhenix: Republic of Gamers: da #Asus le nuove periferiche della serie Electro Punk -