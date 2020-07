Nunzia De Girolamo, la nuova vita: cambia tutto. La voce si fa certa (e nuovo look) (Di venerdì 31 luglio 2020) La mancata elezione alla Camera dei deputati, in realtà, sembra aver portato buone nuove nella vita di Nunzia De Girolamo. Il piccolo schermo desidera sempre più insistentemente l’ex militante del partito Forza Italia, per farla tuffare in numerose esperienze televisive. Se ci pensate, negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di vedere il noto volto della politica italiana in più di un programma, vestendo i panni più disparati con talento. Nunzia De Girolamo ha spiccato come opinionista su La7, nello studio televisivo di Non è l’Arena, la trasmissione capitanata dal conduttore Massimo Giletti. Ma chi avrebbe pensato di vederla anche ballare davanti alle telecamere? Nel 2019 la moglie di Francesco Boccia ha partecipato come concorrente di Ballando con le ... Leggi su tuttivip

rosa_viscardi : Palinsesti Rai: se l’unica novità è Nunzia De Girolamo - treewitht : @atarassiaa Vuoi sapere l'ultima? Francesco Boccia, un politico candidato nel Partito Democratico. Chi è sua moglie… -