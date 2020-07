Notte agitata per Marcelo Brozovic: necessario l’intervento dei Carabinieri (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuovo episodio negativo che ha visto come protagonista Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter, fa sapere l’Ansa, ha vissuto una Notte agitata al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Brozovic ha accompagnato un amico, un croato di 42 anni e pretendeva che il personale dell’ospedale lo visitasse prima degli altri pazienti. Il centrocampista pare abbia dato in escandescenze e sono intervenuti i Carabinieri. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine Brozovic ha chiesto scusa. FOTO: Twitter Inter L'articolo Notte agitata per Marcelo Brozovic: necessario l’intervento dei Carabinieri proviene da ... Leggi su alfredopedulla

