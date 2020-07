Nonostante tutto, si balla in tutta Italia: dalla alla Praja di Gallipoli al Naiades sul Lago Maggiore (Di venerdì 31 luglio 2020) Non è un'estate facile, ma le opzioni per chi ha voglia di divertirsi per fortuna non mancano. Scelta, qualità, divertimento. Da Nord a Sud il livello è alto e le proposte sono diverse tra loro: alcune discoteche si rivolgono ad un pubblico giovane, con artisti Italiani e internazionali. Altri locali propongono dinner show esclusivi dedicati agli adulti. Ci sono anche one night che mettono in scena spettacoli in grado di emozionare... e accanto a locali che offrono divertimento a chi deve restare in città, ecco belle novità, in zone che sinora non facevano rima con il divertimento. Partendo dalle 'classiche disco da vacanza', ecco Gallipoli e la Praja di Lido Baia Verde. Grazie a Musicaeparole, realtà tra le più attive al Sud Italia e non solo, resta uno dei luoghi ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Nonostante tutto Prete nonostante tutto. La solitudine, la provvidenza e l'amore Pdf Completo - PDF NEWS Carpi Calcio News Esposto: “il Manfredonia c5 non puo’ piu’ nascondersi”

E’ tempo di analisi per il Risparmio Casa Vitulano C5 dopo la chiusura del mercato e in vista del prossimo campionato di serie A2. A prendere la parola è il Presidente Onorario, il Dottor Luigi Espost ...

Temptation Island 2020, Antonella Elia prima perdona, poi ci ripensa

E spiega: “Non ha ferito solo me, ma tutto un genere”. Nonostante ciò la Elia aggiunge: “Perdonare non è sintomo di debolezza e io so che Pietro è anche altro, non solo la persona che abbiamo visto in ...

