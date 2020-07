Non vuole indossare la mascherina in aereo: il personale di bordo la caccia. E scoppia l’applauso dei passeggeri (Di venerdì 31 luglio 2020) Una donna dopo essere stata invitata a indossare la mascherina a bordo di un volo dell’American Airlines dall’Ohio alla Carolina del Nord, ed essersi rifiutata, è stata fatta scendere dall’aereo. La scena ripresa da una passeggera è stata condivisa su Tik Tok ed ha subito fatto il giro del mondo. Dopo la decisione del personale di bordo alcuni viaggiatori hanno fatto scattare l’applauso. Non è la prima volta che accade, già nelle scorse settimane era successo prima del decollo di un altro volo. Video TikTok L'articolo Non vuole indossare la mascherina in aereo: il personale di bordo la caccia. E ... Leggi su ilfattoquotidiano

