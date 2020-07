Non si può sempre contare sui giudici per gestire l’immigrazione (Di venerdì 31 luglio 2020) La giustizia ha tempi molto lunghi in Italia, che sembrano tuttavia più rapidi di quelli della politica e del parlamento quando si tratta di immigrazione. Leggi Leggi su internazionale

VittorioSgarbi : #statodiemergenza Gli italiani hanno diritto di sapere. Un Governo che vuole mantenere il segreto sulla propria at… - francescocosta : Giusto per non perder tempo: Trump non può rinviare le elezioni americane. Per rinviare le elezioni serve un voto d… - LegaSalvini : ??Zaia: “Con questa decisione del Senato si sancisce definitivamente che un ministro dell`Interno non può più fare… - folucar : RT @semioticmonkey: Alla violenza sistemica come rispondere? Margheritine e cocktail? Perdonatemi ma solo partendo dalla cecità ideologica… - BozzettoStefano : @FranFerrante @BassoFbasso @gonufrio @GiaSilvestrini @erealacci @ReRebaudengo @StefanoCiafani @RossellaMuroni… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it