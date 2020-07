No, Le Figaro non ha titolato che Conte e Di Maio sono «i migliori leader europei» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 30 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di una presunta prima pagina del quotidiano francese Le Figaro in cui compare una foto del presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con sopra il titolo: «Les Meilleurs leaders d’Europe». La foto è accompagnata da questo testo: «Tradotto . in italiano… Giuseppe Conte e Luigi di Maio migliori leader europei!». Questa notizia non trova riscontro nella prima pagina de Le Figaro del 30 giugno 2020 né dei giorni precedenti. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 30 luglio 2020 – Notizia ... Leggi su facta.news

