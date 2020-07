No alle fake news. Mattarella bacchetta i revisionisti anti-Covid: “La libertà non è far ammalare gli altri” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ricorda i mesi del lockdown, l’emergenza sanitaria, la chiusura delle scuole ma soprattutto i morti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del tradizionale saluto alla stampa parlamentare prima della pausa estiva. “Non possiamo, e non dobbiamo, dimenticare quel che e’ avvenuto, le settimane in cui morivano, quotidianamente, centinaia di nostri concittadini. In cui medici e infermieri, presenti negli ospedali, con abnegazione profondevano sforzi immani correndo rischi personali molto alti per curare i malati – ha detto Mattarellla – in cui nei cimiteri non si trovava spazio per i tanti feretri. Appena quattro mesi fa, il 31 marzo, sono morti in quel solo giorno oltre ottocento nostri concittadini. Non possiamo, non dobbiamo, rimuovere tutto questo. Per rispetto di quei morti. Per rispetto di chi si ... Leggi su lanotiziagiornale

