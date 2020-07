Nine Perfect Strangers | Jonathan Levine è il regista della serie (Di venerdì 31 luglio 2020) Buone nuove per la serie tv Nine Perfect Strangers! In queste ore è stato ufficializzato il nome di Jonathan Levine come regista degli otto episodi che andranno a formare una delle serie maggiormente attese per questi mesi e che non aspetta altro che il primo ciak. Inoltre Levine sarà anche il produttore esecutivo della serie con … L'articolo Nine Perfect Strangers Jonathan Levine è il regista della serie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

