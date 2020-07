Nina Moric il nuovo compagno fotocopia di Corona: le foto (Di venerdì 31 luglio 2020) Nina Moric è felice da qualche settimana accanto a un uomo giovane e affascinante che non fa parte però del mondo dello Spettacolo. Un uomo capace di “tirare fuori la donna che c’è in lei”. Molto simile dal punto di vista fisico al suo grande amore: l’ex Fabrizio Corona. Photo by – Google Nina Moric … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zenozena1962 : RT @foisluca84: Oggi è il compleanno di Nina Moric. Compie 44 Anni o 80.000 km. - Sveglio2 : @eliscrivecose Il problema è che a noi non ce ne strafrega un cazzo di Pietro Hounfiglio. Quindi spero che Barbara… - fabiosawAriana : Pietro in queste scene parla come Nina Moric , solo che lui è fastidioso ?? #TempationIsland - QuotidianPost : Grande Fratello Vip, Nina Moric tra i possibili concorrenti? La risposta della modella croata… - vincycernic95 : @TRASHPERSON18 CHIEDE ALLA MORIC PERCHÉ LE DICONO CHE È MATTA QUANDO NINA STAVA E STA PIÙ SUONATA DI LEI ??? -