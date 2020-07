Nina Moric attaccata per la foto di spalle in bikini: «Hai le protesi», lei va su tutte le furie (Di venerdì 31 luglio 2020) Nina Moric Instagram, scatto d’ira incontrollato per la sensuale modella croata che per l’ennesima volta si è vista recapitare un’accusa molto pesante. In preda, per sua stessa ammissione, ad un momento di incontrollato esibizionismo, si è infatti fatta immortalare di spalle con la schiena inarcata, in micro bikini. Impossibile non notare le sue rotondità più che perfette. Nina Moric lite furibonda con una followers per un commento scomodo Tra i commenti spunta quello di una ragazza che scrive: “Secondo me ha le protesi”. Mai lo avesse fatto … apriti cielo! Nina Moric è scoppiata in un moto di rabbia che l’ha portata a scrivere parole scurrili, a tratti ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric Nina Moric, come sta oggi? La foto con il fidanzato non lascia dubbi YouMovies Nina Moric mette in mostra il lato b perfetto: “Nessun Photoshop, solo attività fisica”

Nina Moric è finita sulle prime pagine dei giornali negli ultimi giorni dopo aver detto "no" alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ha dichiarato di aver "già dato" con la sua vita ...

