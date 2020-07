Niente montagne russe per Sofia: “Esclusa perché sono down” (Di venerdì 31 luglio 2020) Alla bimba di 10 anni negate alcune giostre al Parco divertimenti di Valmontone, vicino Roma. Costretta a indossare un braccialetto per contrassegnare la sua disabilità. La mamma: «Indignata e delusa» Leggi su lastampa

Alla bimba di 10 anni negate alcune giostre al Parco divertimenti di Valmontone, vicino Roma. Costretta a indossare un braccialetto per congrassegnare la sua disabilità. La mamma: «Indignata e delusa»