Nick Kyrgios ancora contro Coric: “Ciò che mi annoia è vederti giocare a tennis” (Di venerdì 31 luglio 2020) “La cosa veramente noiosa è vederti giocare a tennis, vedere quella personalità che non porta assolutamente nulla al mondo dello sport”. Questa l’ultima risposta di Nick Kyrgios nell’infinita lite social con Borna Coric. Alle radici della discussione c’è sempre l’argomento legato al coronavirus e al comportamento tenuto dal croato. “annoiato o hai bevuto troppo?”, aveva detto Coric all’australiano prima della risposta di quest’ultimo. But yes, a tad bored watching your boring ass tennis and personality bringing absolutely zero to the sport. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 30, 2020 Leggi su sportface

