Netflix: il calendario di agosto 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Ecco tutte le nuove uscite del mese di agosto 2020 sull’ormai famosissima piattaforma streaming Netflix si conferma la piattaforma streaming con più iscritti in assoluto. L’abbonamento è pagato da oltre 180 milioni di persone in tutto il mondo e per questo la società sta cercando di offrire quanto più possibile. Come ogni mese, infatti, Netflix ha pubblicato sui social il calendario del mese di agosto e ci sono dei titoli davvero interessanti. La piattaforma offre film, serie tv, anime, ma anche contenuti originali e reality. Per il mese di agosto ci sono in programma Spongebob – fuori dall’acqua, Basic Instinct, Cambia la tua vita con un click dal primo giorno del mese. Poi il 4 e il 5 agosto saranno ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Netflix calendario Netflix: il calendario di agosto 2020 Kontrokultura La polemica di Sarri con la Lega, la Ligue1 su Netflix e il Giro Day: le notizie del giorno

L'attacco di Maurizio Sarri alla Lega in chiave calendario, le parole di Zlatan Ibrahimovic e l'accordo tra Ligue1 e Netflix. Tutto sul Giro d'Italia: su Gazzetta.it video, parole e immagini dei prota ...

Peaky Blinders: Mastermind, il gioco della serie Netflix ha una data d’uscita

Se eravate in impaziente attesa del videogioco di Peaky Blinders, la nota serie Netflix, ora avete una data da cerchiare ufficialmente nel vostro calendario. Il publisher Curve Digital e lo ...

