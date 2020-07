Nell’Italia illiberale l’avversario si sconfigge in tribunale (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Italia non è più, oramai da tempo, una democrazia liberale. Così, qui il nemico politico si sconfigge non nelle urne, bensì nelle aule di tribunale: è successo a Silvio Berlusconi, sta succedendo a Matteo Salvini. E potrebbe succedere presto anche a una donna, Giorgia Meloni. Il destino di un leader dell’opposizione, però, coincide con quello di tutti noi e della nostra libertà di dissentire. Perciò dovremmo essere tutti molto preoccupati...L'articolo Nell’Italia illiberale l’avversario si sconfigge in tribunale proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

SavioFicorella : Nell'Italia illiberale l'avversario si sconfigge in tribuanle - RenzoCianchetti : Nell'Italia illiberale l'avversario si sconfigge in tribuanle - __SAMU_ITALIA__ : RT @mgmaglie: Sapete che questo comportamento illiberale, arrogante,stolto,questa ferita alla democrazia,gli si rivoltera' contro?Non e' il… -

