Nel secondo trimestre il Pil italiano è crollato del 12,4% (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Pil italiano nel secondo trimestre 2020 crolla del 12,4% sul trimestre precedente e del 17,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati comunicati dall’Istat nella stima preliminare. La variazione acquisita del Pil per il 2020 è dunque negativa, pari a -14,3%. Si tratta di un record negativo, un minimo storico. «Dopo la forte riduzione registrata nel primo trimestre (-5,4%), l’economia italiana nel secondo trimestre 2020 ha subito una contrazione senza precedenti (-12,4%) per il pieno dispiegarsi degli effetti economici dell’emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate» si legge nel commento dell’Istat. «Con il risultato del secondo trimestre il Pil fa ... Leggi su linkiesta

borghi_claudio : Come avete visto la storia dei voti mancanti sullo #scostamento di bilancio era fiato sprecato, ci sono troppi nel… - sole24ore : Pil Italia crolla del 12,4% nel secondo trimestre. Persi 50 miliardi, calo senza precedenti - HuffPostItalia : Istat: crollo del Pil dell'Italia 'senza precedenti' nel secondo trimestre - Natalia62151318 : RT @CesareSacchetti: Mentre i media parlano di asintomatici che stanno benissimo, sta per arrivare uno tsunami devastante: -17,3% di PIL. È… - fabjo66 : RT @CesareSacchetti: Mentre i media parlano di asintomatici che stanno benissimo, sta per arrivare uno tsunami devastante: -17,3% di PIL. È… -